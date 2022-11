WM 2022: Ronaldo führt Portugals Kader an - Guerreiro und Silva dabei

Superstar Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar an. Auch Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund darf sich über eine Nominierung freuen.

Superstar Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar an. Der 37-Jährige, der in 191 Länderspielen 117 Tore erzielt hat, bestreitet bereits seine fünfte WM.