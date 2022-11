WM 2022: Lewandowski führt Polen-Kader an - Zwei Bundesligaprofis nominiert

Polen gibt seinen Kader für die WM in Katar bekannt. Neben Weltfußballer Robert Lewandowski werden auch zwei Bundesligaprofis nominiert.

Auch Krzysztof Piatek, aktuell von Hertha BSC an US Salernitana nach Italien verliehen, steht im Kader für die Wüsten-WM. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Für Stürmerstar Lewandowski ist es nach Russland 2018 die zweite Teilnahme an einer WM-Endrunde. In der Gruppe C treffen die Polen auf Mexiko (22. November), Saudi-Arabien (26.) und Argentinien (30.).