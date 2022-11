WM 2022: Moukoko schwitzte bei Nominierung - "Konnte es nicht fassen"

Sturmjuwel Youssoufa Moukoko hat überwältigt auf seine Nominierung für die Fußball-WM reagiert. Der BVB-Profi wird in Katar zum jüngsten deutschen WM-Teilnehmer.

„Ich war zu Hause schon um 11 Uhr vorm Fernseher und habe gehofft, dass die Zeit schnell vorbei geht. Die letzten zehn Minuten war ich sehr aufgeregt und war am Schwitzen. Als ich dann meinen Namen gehört habe, war das unglaublich“, sagte der 17-Jährige von Borussia Dortmund bei Sky . (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Moukoko, der am Tag des Eröffnungsspiels seinen 18. Geburtstag feiert, wird in Katar zum jüngsten deutschen WM-Teilnehmer. "Ich konnte es gar nicht fassen. Jeder Spieler träumt davon. Es gibt in Deutschland tausende Spieler und ich gehöre zu denen, die mit der Mannschaft nach Katar fahren. Ich bin einfach unfassbar stolz und glücklich", sagte der Teenager weiter.