Skispringen: Österreicherin sorgt mit Nationenwechsel für Wirbel

Die Skispringerinnen in Österreich zählen zu den besten der Welt. Eine von ihnen will nun aber die Nation wechseln. Damit stößt sie beim Verband auf Unverständnis.

Die Österreicherin arbeitet neun Monate nach ihrem schweren Sturz kurz nach den Olympischen Winterspielen derzeit an ihrem Comeback. Seit zwei Wochen befindet sie sich wieder im Training.

Nun sorgt die 23-Jährige jedoch abseits der Schanze für Furore. So wird sie bei ihrer Rückkehr nicht für ihr Heimatland an den Start gehen. „In Österreich ist die Tür leider zu. Am 27. April wurde ich total unvorbereitet vom Verband ausgeschlossen“, erklärte sie der österreichischen Kronen Zeitung.