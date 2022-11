Sportwetten: Bayern als klarer Tabellenführer in die Pause

Der Rekordmeister trifft am Samstagabend auf Schalke © FIRO/FIRO/SID

Rekordmeister Bayern München hat beste Chancen als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in die WM-Pause zu gehen.

Rekordmeister Bayern München wird laut Sportwettenanbieter bwin als souveräner Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in die WM-Pause gehen. Die Münchner (Quote (1,16) sind am 15. Spieltag bei Schlusslicht Schalke 04 (15,00) klarer Favorit. Im Verfolgerduell zwischen dem SC Freiburg (2,05) und Union Berlin (3,70) rechnet bwin mit einem Erfolg der Breisgauer.