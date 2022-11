SPORT1 und Psyonix setzen Kooperation fort: Die neue Saison der Rocket League Championship Series ab Freitag, 11. November, live auf eSPORTS1

In Rocket League versuchen die Spieler, einen Ball mit Hilfe von raketenbetriebenen Autos in das gegnerische Tor zu befördern. In der 2016 gestarteten Rocket League Championship Series (RLCS) treten die besten Teams der Welt in diesem eSports-Titel gegeneinander an. Die Turnierserie ist dabei in die drei Abschnitte „Fall“, „Winter“ und „Spring“ aufgeteilt, in denen jeweils drei Regionals sowie zum Abschluss ein Major-Turnier stattfinden. Am Ende der Saison wird dann in der Rocket League World Championship das beste Rocket-League-Team der Welt gekürt. Titelverteidiger ist Team BDS, das sich im Finale 2022 gegen G2 Esports zum Rocket League-Weltmeister krönte. eSPORTS1 begleitet die neue Saison 2022-23 der Rocket League Championship Series ab sofort live. Nach dem Saisonauftakt Anfang Oktober steht von Freitag, 11. November, bis Sonntag, 13. November nun das EU Regional 3 im Fall Split an, das eSPORTS1 täglich live ab 17:00 Uhr überträgt. Am Samstag und Sonntag kommentieren Robin Ahlert und Julian Spies auf Deutsch. Das Fall Major folgt dann vom 8. bis 11. Dezember. Ausgewählte Events der RLCS werden zudem live auf SPORT1 im Free-TV zu sehen sein.