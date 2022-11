Keine Stimmung? RB Leipzig liefert sich Schlagabtausch mit SC Freiburg

Nach dem Sieg von RB Leipzig gegen den SC Freiburg geht das Duell auf Social Media in die Nachspielzeit.

Mohamed Simakan, Christopher Nkunku und Emil Forsberg waren mit ihren Toren maßgeblich am Sieg von RB Leipzig gegen den SC Freiburg beteiligt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In einem Tweet nach Abpfiff schrieb der Tabellenfünfte: „Ein bisschen Stimmung hätte euch heute wohl ganz gut getan.“

SC Freiburg stichelt gegen RB Leipzig

Es war die frotzelnde Antwort auf die vom SC vorangegangene Spitze in Richtung Sachsen, in der es mit Blick auf die Stimmung in der Red Bull Arena hieß: „Ich hoffe mal, im Dreisamstadion ist gerade bisschen mehr Stimmung?! (Bin mir aber ziemlich sicher)“