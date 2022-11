Handball: Bundesliga-Dino VfL Gummersbach ist wieder da

Nationalspieler Julian Köster kämpft mit dem VfL Gummersbach nun in der Bundesliga um Punkte © Imago

Nach dreijähriger Abstinenz ist der VfL Gummersbach in das deutsche Handball-Oberhaus zurückgekehrt – und sorgt wieder für Furore.

An jenem Tag stieg der Traditionsklub aus dem oberbergischen Land, der in den Siebziger- und Achtzigerjahren alle renommierten Trophäen einheimste, erstmals nach 53 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit in die Zweitklassigkeit ab.