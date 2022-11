ATP Finals: Nadal und Djokovic in unterschiedlichen Gruppen

Kein Duell zwischen Nadal und Djokovic in der Vorrunde © AFP/SID/MARTIN BUREAU

Die Tennis-Superstars Rafael Nadal und Novak Djokovic gehen sich bei den ATP Finals in Turin in der Vorrunde aus dem Weg. Nadal trifft beim Turnier der acht Jahresbesten in der Grünen Gruppe ab Sonntag auf Casper Ruud (Norwegen), Felix Auger-Aliassime (Kanada) und Taylor Fritz (USA). Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Spanien wartet noch immer auf seinen ersten Triumph beim Saisonabschluss.