2. Bundesliga, Magdeburg - Darmstadt: Endlich darf ich diese Stimmung erleben

Last Minute! Hier explodiert Magdeburg

Markus Höhner darf für SPORT1 das Topspiel der 2. Liga am Donnerstag begleiten. Die besondere Stimmung reizt ihn jetzt schon.

Endlich! Am Donnerstag gibt es einen weiteren Stadionpunkt für mich.

Es geht in die MDCC Arena nach Magdeburg. Ab 19.30 Uhr übertragen wir von dort das Heimspiel des 1. FCM gegen Darmstadt 98. (LIVE im TV auf SPORT1 )

Ich freue mich, endlich selber die Stimmung erleben zu dürfen, die ich bis heute nur medial wahrnehmen durfte. Und es sollte ordentlich was los sein. Die Darmstädter reisen an als bestes Team der ersten 15 Spieltage. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Der Lauf der Lilien ist beeindruckend. Seit 14 Ligaspielen sind sie ungeschlagen. Dabei begann die Saison komplett verkorkst mit dem ersten Gegentor nach wenigen Saison-Sekunden und einem 0:2 in Regensburg. Aber seitdem rollt der Karren und Darmstadt hat mit seinen gesammelten 32 Punkten die beste Zweitliga-Bilanz seit 42 Jahren. Die Favoritenrolle ist klar vergeben.

Der Aufsteiger ist also Außenseiter, dürfte sich aber aktuell in dieser Rolle richtig wohl fühlen. Nach dem Sieg in Nürnberg werden die Magdeburger ziemlich selbstbewusst sein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)