Rocket League: Der Deal ist durch: RLCS weiterhin auf SPORT1!

So läuft die Rocket League Championship Series 2022-23

In der 2016 gestarteten Rocket League Championship Series (RLCS) treten die besten Teams der Welt gegeneinander an. Die Turnierserie ist dabei in die drei Abschnitte „Fall“, „Winter“ und „Spring“ aufgeteilt, in denen jeweils drei Regionals sowie zum Abschluss ein Major-Turnier stattfinden.