"Kann es nicht glauben": Moukoko emotional - Reaktionen, Stimmen zum deutschen WM-Kader

Hansi Flick hat seinen Kader für die WM 2022 in Katar bekannt gegeben .

Füllkrug feiert WM-Nominierung

Freude herrschte dagegen bei Werder Bremen und Füllkrug – Teamkollege Michael Zetterer zeigte bei Instagram den umjubelten Moment, als Füllkrugs Name bei der Nominierung auf dem Bildschirm erschien. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Im WM-Kader: Moukoko wird emotional

„Ich kann es einfach nicht glauben - letztes Jahr um diese Zeit war ich gefühlt noch weg vom Fenster, hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen und wenig Spielzeit. Trotzdem habe ich versucht, immer positiv zu bleiben und an mich zu glauben“, schrieb das BVB-Talent bei Instagram: „Ich wusste, was ich erreichen kann und jetzt einfach bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, einem Ziel, wovon Spieler ihre ganze Karriere träumen - macht mich unglaublich stolz.“

Er betonte: „Die ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt und ich bin einfach unfassbar glücklich und überwältigt. Ein besonderes Dankeschön möchte ich an meine Familie richten, Edin Terzic, Sebastian Geppert, Peter Herrmann und das gesamte Trainerteam von Borussia Dortmund und meinen Berater Patrick Williams - ich danke Euch, dass Ihr so an mich geglaubt habt.“