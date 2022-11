CoD MW II: Release – Waffen – Karten - Alle Infos zum Start der ersten Saison!

Das neue Call of Duty Modern Warfare 2 startet in die 1. Season. Neue Karten und Modi werden hinzugefügt und neue Operatoren und Waffen wirbeln die Meta des Spiels auf.

Mit Season 1 gibt es die erste Ladung an frischen Inhalten. Neben neuen Waffen warten dann auch neue Missionen und altbekannte Karten in frischem Gewand.

MW2 Season 1: Release – Waffen – Karten

Bereits am 16. November, also weniger als einen Monat nach Release, beginnt die 1. Season in Modern Warfare 2. Das neue Präzisionsgewehr Victus XMR wird für alle Distanz-Schützen interessant. Die Beschreibung der Waffe weist auf eine starke Option für Sniper-Fans hin. Mit der BAS-P bekommen Maschinengewehre eine weitere Alternative in der Auswahl und die Sturmgewehre werden um die M13B erweitert.