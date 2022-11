Formel 1: Zu viel Geld? Premium Sponsor verabschiedet sich aus der Königsklasse des Motorsports

Allerdings soll ein Ersatz bereits in Sicht sein. Laut RacingNews365.com soll Qatar Airways Interesse an der Position als neuer Premium-Sponsor haben. Nachdem 2021 erstmalig ein F1-Rennen in Katar stattgefunden hat, wäre dies ein weiterer Schritt, die Präsenz des Emirats in der Formel 1 zu stärken.