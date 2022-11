Zverev und Niemeier im deutschen Aufgebot beim United Cup

Mit Alexander Zverev und Jule Niemeier startet das deutsche Tennis-Team in den neu eingeführten United Cup in Australien.

Beim Mixed-Event (29. Dezember bis 8. Januar), das den Männer-Wettbewerb ATP Cup im Kalender ersetzt, bereiten sich neben dem deutschen Top-Duo zahlreiche Spitzenspielerinnen und -Spieler auf die Australian Open (ab 16. Januar) in Melbourne vor. (die ATP-Weltrangliste)

Insgesamt 16 Nationen sind beim Turnier in Perth, Brisbane und Sydney gemeldet, zwei weitere Mannschaften sollen am 21. November bekannt gegeben werden. (Kalender der ATP-Saison 2022)

In Gruppen- und anschließenden K.o.-Matches geht es in Australien um insgesamt 15 Millionen US-Dollar Preisgeld und je 500 Punkte für die ATP- und WTA-Ranglisten. Bei jeder Begegnung werden zwei Männer- und zwei Fraueneinzel sowie ein Mixed ausgetragen. Das Finalturnier der besten vier Nationen findet vom 6. bis 8. Januar in Sydney statt.