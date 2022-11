WM 2022: Youssoufa Moukoko in Flick-Aufgebot - BVB-Shootingstar als Turnier-Neuling

Wie SPORT1 erfahren hat, wird Youssoufa Moukoko dabei sein, wenn Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstagmittag um 12 Uhr seinen endgültigen Kader für die WM in Katar bekanntgibt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Moukoko, der am ersten Tag des Turniers 18 Jahre alt wird, ist damit nicht nur überraschender Neuling in der deutschen Nationalmannschaft, für die er bisher noch kein A-Länderspiel bestritten hat.

Youssoufa Moukoko profitiert von Werner-Ausfall

Reus kann wegen einer Verletzung am rechten Sprunggelenk nicht mit nach Katar reisen. Mitte September hatte sich der 33-Jährige verletzt. Vier Wochen später gab er zwar sein Comeback, seitdem hatte der Offensivspieler aber immer wieder Probleme.

DFB-Pechvogel: Marco Reus verpasst WM

So erlitt Reus am Sonntag einen erneuten Rückschlag, als er das Training der Schwarz-Gelben wegen zu großer Schmerzen vorzeitig beenden musste. Daher verpasste er auch die BVB-Pleite beim VfL Wolfsburg am Dienstag.