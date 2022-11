NBA: Lakers verlieren Stadtduell gegen Clippers - Bucks gewinnen Overtime-Thriller gegen Thunder

Die Los Angeles Lakers kommen in der NBA einfach nicht in Fahrt!

Lakers verlieren erneut - trotz LeBron James

In der gesamten Partie waren die Clippers den Lakers immer einen Schritt voraus und führten zwischenzeitlich mit 17 Punkten. Nach einem Vier-Punkte-Rückstand im ersten Viertel gaben die Clippers ihre Führung bis zum Schluss nicht mehr auf. Vor allem Paul George war gut aufgelegt (29 Punkte). Der große Unterschied zwischen beiden Klubs war jedoch, dass das Scoring besser verteilt war.

Die Lakers hatten neben einem starken James nur drei Spieler in Double-Digits während für die Clippers insgesamt sieben Spieler zweistellig punkteten. Insbesondere das Dreier-Problem, das sich durch die ganze Saison zieht, fiel bei Hams Mannschaft erneut negativ auf (31.3 Prozent). Somit geht die Lakers-Krise weiter. Nur die Houston Rockets trennt das Team vom letzten Tabellenplatz der Western Conference. (DATEN: Alle Tabellen der NBA) .

Bucks gewinnen im Overtime-Thriller

Ohne den griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo gewannen die Bucks nach doppelter Overtime mit 136:132 gegen die Oklahoma City Thunder. Überragender Mann auf dem Feld war Jeveon Carter, der in der Abwesenheit von Jrue Holiday für die Bucks startete. Carter erziele 36 Punkte und 12 Assists und führte die Bucks damit zum Sieg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA) .

In einem hart umkämpften Spiel blieb am Ende Grayson Allen cool von der Freiwurflinie. Mit einer Zwei-Punkte-Führung bei zwölf Sekunden auf der Uhr traf Allen vier Freiwürfe in Folge, nachdem die Thunder damit die Uhr anhalten wollten.