AEW Dynamite: Sensations-Comeback nach WWE-Drama ist perfekt Sensation nach WWE-Drama perfekt

Saraya (ehemals: Paige, l.) trifft bei AEW Full Gear auf Britt Baker © AEW

Martin Hoffmann

Knapp fünf Jahre nach ihrem bitteren Karriere-Ende bei WWE steigt die frühere Paige wieder in den Ring: AEW verkündet das Comeback-Match Sarayas gegen Britt Baker.

Schwere psychische und körperliche Probleme nach einem Sextape-Leak gegen ihren Willen, ein bitteres Ende ihrer Karriere mit nur 26 Jahren, Kampf gegen Drogensucht, ein leises Aus bei ihrem langjährigen Arbeitgeber WWE.

Der britische Wrestling-Star Saraya (ehemals: Paige) hat in den vergangenen Jahren viel durchmachen müssen. Nun ist ihr spektakulärer Neustart perfekt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show AEW Dynamite bestätigte Saraya die Berichte, dass sie die ärztliche Freigabe für den Ring hat - und fixierte ihr Comeback-Match: Sie trifft bei dem Pay Per View Full Gear am 19. November auf Britt Baker, den größten weiblichen Star des WWE-Rivalen.

Frühere Paige musste bei WWE 2018 aufhören

Saraya, die Anfang 2018 infolge schwerer Nacken- und Rückenprobleme ihren unfreiwilligen Rücktritt verkünden musste, hatte Ende September ihr Überraschungsdebüt für AEW gefeiert.

Andeutungen, dass es in einem Ring-Comeback münden würde, gab es schnell, schon vor Wochen gab es Berichte, dass sie grünes Licht vom AEW- und früheren WWE-Doc Michael Sampson bekommen hätte - bekannt und anerkannt unter anderem dafür, dass er Legende Jerry Lawler 2012 nach seinem Herzinfarkt vor laufender Kamera das Leben rettete.

Der damals noch amtierende WWE-Boss Vince McMahon hatte Saraya ihm Sommer nach Ablauf ihres Vertrags ziehen lassen. Versuche der neuen Führung mit Stephanie McMahon und Ehemann „Triple H“ Paul Levesque, Saraya zurückzuholen und einen Wechsel zu AEW zu verhindern, scheiterten - wie Fightful berichtete, hatte auch WWE zuletzt versichert, ein Ring-Comeback Sarayas möglich zu machen, wenn sie das wolle.

Dieses steigt stattdessen nun bei AEW.

Saraya trifft bei AEW Full Gear auf Britt Baker

Die Promotion von Tony Khan fixierte bei Dynamite die seit Wochen gesandten Signale eines Matches zwischen Saraya und Baker. Zu Einstimmung gab es ein Rededuell, in dem Baker sich pikiert darüber zeigte, dass Saraya ihr das Rampenlicht stehle, obwohl sie für AEW noch nichts geleistet hätte.

Die Antwort war eine emotionale Rückschau auf Sarayas in allen Phasen turbulente Karriere - von Dwayne „The Rock“ Johnson und mit Florence Pugh in der Hauptrolle für Hollywood als „Fighting with my Family“ auch schon verfilmt.

Saraya, die bei ihrem Monolog teils Tränen in den Augen hatte, schloss mit der Ansage, dass ein überprivilegierte Emporkömmling wie Baker ihr nichts darüber erzählen brauche, nichts geleistet zu haben - ehe das Aufeinandertreffen in Handgreiflichkeiten eskalierte.

Baker versuchte Saraya zu attackieren, die aber wich aus, zeigte eine DDT-Variation gegen Baker und schloss mit den Worten, dass der AEW-Ring jetzt „ihr Haus“ sei.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Der Hauptkampf von Full Gear zwischen World Champion Jon Moxley und MJF wurde mit Redesegmenten beider weiter angeheizt. Speziell MJF glänzte in einem voraufgezeichneten Beitrag, indem er erklärte, dass er Full Gear zu einem Schicksalsmoment der Wrestling-Geschichte machen würde. Er stellte sich in eine Reihe mit den Ikonen Bruno Sammartino, Ric Flair, Dusty Rhodes, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Rock und John Cena. Mit seinem ersten großen Titelgewinn werde er eine neue Ära einläuten - „und dafür sorgen, dass die Leute wieder über das Wrestling reden werden“.

MJF platzierte in seiner Rede auch einen Seitenhieb auf den scheidenden CM Punk, indem er erklärte, dass er seinen großen Moment diesmal nicht von einer „Pressekonferenz“ überschatten lassen werde. Das Comeback von Punks zwischenzeitlich suspendierte Gegenspielern Kenny Omega und The Young Bucks wurde derweil mit einem weiteren Videosegment deutlicher als bisher für Full Gear angedeutet:

- Ein weiteres Titelmatch für Full Gear deutet sich zwischen TNT-Champion Wardlow sowie Powerhouse Hobbs und Samoa Joe. Der bislang mit Wardlow verbündete Joe wandte sich bei Dynamite gegen den früheren MJF-Bodyguard und nahm ihn in seinen Kokina Clutch.

- Im Hauptkampf der Show wurde die große Fehde zwischen dem Blackpool Combar Club und der Jericho Appreciation Society um Chris Jericho weiter erzählt. Sammy Guevara von der JAS trat Bryan Danielson in einem Best Two Out Of Three Falls Match gegenüber - das Danielson für sich entschied.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 9. November 2022:

The Acclaimed & FTR besiegen The Gunn Glub & Swerve in our Glory

AEW Eliminator Tournament First Round Match: Ethan Page besiegt Eddie Kingston

TNT Title Match: Wardlow (c) besiegt Ari Daivari

Jay Lethal besiegt Trent Beretta

Jamie Hayter besiegt Skye Blue