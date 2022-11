DHB-Sportvorstand Kromer hadert mit EM-Ergebnissen

„Zufrieden sind wir sicherlich nicht, weil wir gerne mit zwei Punkten in die Hauptrunde hätten einziehen wollen“, sagte Kromer nach der 21:23-Niederlage des deutschen Teams zum Vorrunden-Abschluss gegen Spanien.

EM-Minimalziel erreicht, aber DHB hadert

Durch das Weiterkommen in die Hauptrunde habe man „das Minimalziel“ aber erreicht. „Es ist wichtig, dass unsere Spielerinnen diese Spiele haben, um weitere Erfahrungen zu sammeln, auch wenn die Chancen für ein Weiterkommen in der Hauptrunde natürlich sehr gering sind“, so Kromer. (SERVICE: Alle Gruppen der Handball-EM)