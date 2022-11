Bundesliga: FC Augsburg – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach zuletzt sechs Partien ohne Sieg soll die Formkurve des FC Augsburg am Samstag gegen den VfL Bochum 1848 wieder nach oben zeigen. Der FCA kam zuletzt gegen den 1. FC Union Berlin zu einem 2:2-Unentschieden. Der VfL siegte im letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 und belegt mit sieben Punkten den 17. Tabellenplatz.

Daheim hat Augsburg die Form noch nicht gefunden: Die fünf Punkte aus sieben Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Gegenwärtig rangiert der Gastgeber auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem der Mannschaft von Coach Enrico Maaßen zu sein, wie die Kartenbilanz (35-2-0) der vorangegangenen Spiele zeigt. Vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen stehen bis dato für den FC Augsburg zu Buche. Mit dem Gewinnen tat sich der FCA zuletzt schwer. In sechs Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.