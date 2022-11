3. Liga: SC Verl – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Wiesbaden will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Verl punkten. Der SC Verl musste sich am letzten Spieltag gegen den VfL Osnabrück mit 1:2 geschlagen geben. Die SV Wehen Wiesbaden siegte im letzten Spiel gegen SG Dynamo Dresden mit 1:0 und liegt mit 27 Punkten weit oben in der Tabelle.