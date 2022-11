3. Liga: SG Dynamo Dresden – FSV Zwickau (Samstag, 14:00 Uhr)

In den letzten fünf Spielen sprang für Dynamo Dresden nicht ein Sieg heraus. Gegen Zwickau soll sich das ändern. Dresden erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit der SV Wehen Wiesbaden hervor. Die achte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den FSV Zwickau gegen den SV Waldhof Mannheim.