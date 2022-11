WM 2022: Wen nominiert Hansi Flick für Katar? Die PK zum DFB-Kader LIVE im Stream bei SPORT1

Am Donnerstag nominiert Bundestrainer Hansi Flick den DFB-Kader für die Weltmeisterschaft in Katar. 26 Spieler dürfen dabei sein. Welche Überraschungen zaubert Flick aus dem Hut?

Nach Monaten der Spekulation ist es am Donnerstag endlich so weit: Bundestrainer Hansi Flick gibt den DFB-Kader für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) bekannt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)