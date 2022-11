Volleyball Bundesliga Frauen: Negativserie von Wiesbaden hält an

In der Volleyball Bundesliga der Frauen hält die Negativserie vom VC Wiesbaden an. Dabei hilft auch ein Erfolg im Marathon-Satz nicht.

Dabei starteten die Gäste zunächst gut in die Partie und konnten auch in Führung gehen. Suhl kämpfte sich jedoch in die Partie, sodass die Zuschauer einen umkämpften ersten Satz sahen. Am Ende eines langen Hin und Her konnte sich aber Wiesbaden den Satz sichern.