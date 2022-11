Bundesliga: Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim, 4:2 (3:1)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 49.000 Zuschauern besorgte Djibril Sow bereits in der sechsten Minute die Führung der Mannschaft von Coach Oliver Glasner. Eintracht Frankfurt machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Randal Kolo Muani (8.). Mit dem 3:0 durch Eric Junior Dina Ebimbe schien die Partie bereits in der 29. Minute mit der Eintracht einen sicheren Sieger zu haben. Für das 1:3 von Hoffenheim zeichnete Christoph Baumgartner verantwortlich (38.). Mit der Führung für Frankfurt ging es in die Halbzeitpause. In der 46. Minute erzielte Ozan Kabak das 2:3 für die TSG 1899 Hoffenheim. Der Gast kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Muhammed Damar, Eduardo Filipe Quaresma Vieira Coimbra Simoes und Pavel Kaderabek standen jetzt Angelo Stiller, Kevin Akpoguma und Robert Skov auf dem Platz. Jesper Lindström versenkte die Kugel zum 4:2 für Eintracht Frankfurt (56.). In der Schlussphase nahm Oliver Glasner noch einen Doppelwechsel vor. Für Jesper Lindström und Ansgar Knauff kamen Rafael Santos Borré und Luca Pellegrini auf das Feld (81.). In den 90 Minuten war die Eintracht im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die TSG und fuhr somit einen 4:2-Sieg ein.