Bundesliga: FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05, 1:0 (1:0)

Schalke erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 58.256 Zuschauern durch Simon Terodde bereits nach zehn Minuten in Führung. Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Bo Svensson vom 1. FSV Mainz 05 nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Jae-Sung Lee blieb in der Kabine, für ihn kam Jonathan Burkardt. Mit einem Wechsel – Dominick Drexler kam für Florent Mollet – startete der FC Schalke 04 in Durchgang zwei. In der 74. Minute stellte Bo Svensson um und schickte in einem Doppelwechsel Leandro Barreiro und Silvan Widmer für Marcus Ingvartsen und Danny da Costa auf den Rasen. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte S04 der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.