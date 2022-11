Barca: Piqué beleidigt Schiedsrichter aufs Übelste! "Auf deine verdammte Mutter gesch*****"

Gerard Piqué beschert sich in seinem letzten Spiel einen unrühmlichen Abschied und beleidigt den Schiedsrichter aufs Übelste. Durch seine Taten sichert er sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher.

Während Barcas Spiel in Osasuna beleidigte Piqué Schiedsrichter Gil Manzano in der Halbzeit aufs Übelste, sah dafür die berechtigte rote Karte. (NEWS: Emotionaler Piqué-Abschied im Camp Nou)

„Es ist eine verdammte Schande, ich habe auf deine verdammte Mutter gesch*****“, zitierte Manzano Piqués Entgleisung in seinem Protokoll, in dem er die rote Karte des Innenverteidigers begründete, der davor noch nicht einmal auf dem Platz gestanden war.

Piqué-Ausraster lag nicht an Lewandowskis Platzverweis

Während viele Piqués Ausraster mit der strittigen gelb-Roten Karte von Robert Lewandowski in Verbindung bringen, geht aus Manzanos Protokoll der wahre Grund für Piqués Platzverweis hervor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

„Am Ende der ersten Halbzeit, als er bereits im Tunnel war, weil er mich mit folgenden Worten angesprochen hat: ‚Hast du die Ecke gesehen, die du uns gegeben hast?‘“, schrieb Manzano in seinem Protokoll, in dem er weitere Beleidigungen Piqués aufnahm: „'Sie sind der Schiedsrichter, der uns mit Abstand am meisten verarscht hat.‘“