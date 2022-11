Bundesliga: Bayern-Verfolger Union Berlin strauchelt gegen den FC Augsburg

Wieder hinter Bayern: So reagiert Union-Coach

In Berlin begannen beide Teams mit offenem Visier. Der Tabellendritte erwischte einen Traumstart und profitierte dabei von einem schweren Patzer von Augsburg-Keeper Raphael Gikiewicz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Niederlechner antwortet doppelt

Es blieb ein rassiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und es dauerte nur bis zur 22. Minute, ehe Union wieder in Führung ging: Kevin Behrens traf nach einem Freistoß per Kopf zur erneuten Führung für die Hausherren.

Die Augsburger schüttelten sich kurz und schlugen zurück. Ermedin Demirovic zog aus großer Distanz einfach mal ab und traf die Latte. Sturmpartner Niederlechner reagierte in seinem 100. Bundesliga-Spiel für den FCA gedankenschnell und staubte akrobatisch zum erneuten Ausgleich ab, mit dem es auch in die Halbzeit ging (39.).

Alu-Pech für Union

Die zweite Hälfte eröffnete Niko Gießelmann mit einem Freistoß an die Latte, Gikiewicz wäre wohl chancenlos gewesen (48.). Danach gönnte sich die Partie eine Auszeit. Union hatte mehr vom Spiel, kam aber nicht mehr entscheidend durch.

Die nächste Großchance vergab Behrens in der 68. Minute: nach einem blitzsauberen Konter setzte er die Kugel freistehend per Kopf an den Außenpfosten.