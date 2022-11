Bundesliga: Nkunku trifft und RB Leipzig gewinnt gegen Freiburg

Bundesliga-Überraschungsteam SC Freiburg hat auf der Jagd nach Tabellenführer Bayern München an Boden verloren. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bei der Neuauflage des diesjährigen DFB-Pokalfinales verlor das Team von Trainer Christian Streich am Mittwochabend beim formstarken Cup-Champion RB Leipzig mit 1:3 (0:0). Folglich stehen die Breisgauer, die zuletzt dreimal in Serie gewonnen hatten, vier Zähler hinter dem Rekordmeister. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

RB-Verteidiger Mohamed Simakan (54.), Star-Stürmer Christopher Nkunku (56.) mit seinem zwölften Saisontor und Emil Forsberg per Foulelfmeter (78.) brachten den Freiburgern die dritte Saisonniederlage bei, Lukas Kübler (66.) traf für die Gäste. Zuvor war das Streich-Team lediglich gegen die Bayern (0:5) und Borussia Dortmund (1:3) unterlegen gewesen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Streich über Elfmeterpfiff verärgert

Die Elfmeter-Entscheidung sorgte nach dem Spiel für viele Diskussionen. SCF-Kapitän Nicolas Höfler, der Nkunku vermeintlich foulte, ärgerte sich bei Sky : „Nkunku hat in der Vergangenheit einige Elfmeter gegen uns heraus geholt, aber nur die wenigsten waren berechtigt. "

Höfler forderte vom Schiedsrichter, dass er sich vorher auf sowas vorbereiten solle. „Der Schiedsrichter hat allgemein viele 50:50-Situationen gegen uns gepfiffen und dann wird es in Leipzig schwierig“, so der Kapitän.

Leipzig beißt sich die Zähne aus

Die so schwach gestarteten Leipziger, die nun seit zwölf Pflichtspielen unbezwungen sind, schoben sich indessen wieder ganz nah an die Champions-League-Ränge heran. Mit 25 Punkten überholte die Mannschaft von Coach Marco Rose gar den BVB und ist wieder in unmittelbarer Schlagdistanz zum SC (27).