3. Liga: Sport-Club Freiburg II – TSV 1860 München, 2:0 (1:0)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 5.700 Zuschauern bereits flott zur Sache. Lars Kehl stellte die Führung der Gastgeber her (5.). Die Pausenführung des Teams von Thomas Stamm fiel knapp aus. In der Halbzeitpause veränderte 1860 die Aufstellung in großem Maße, sodass Marcel Bär, Christopher Lannert und Albion Vrenezi für Fynn Lakenmacher, Joseph Boyamba und Marius Willsch weiterspielten. Mika Baur brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Freiburg II über die Linie (64.). Wenig später kamen Martin Kobylanski und Meris Skenderovic per Doppelwechsel für Erik Tallig und Phillipp Steinhart auf Seiten des TSV 1860 München ins Match (76.). Mit Kehl und Julian Stark nahm Thomas Stamm in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Guillaume Furrer und Oscar Wiklöf. Als der Unparteiische Kessel (Norheim) die Partie abpfiff, reklamierte der Sport-Club Freiburg II schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.