3. Liga: VfL Osnabrück – SC Verl, 2:1 (0:1)

Yari Otto besorgte vor 12.126 Zuschauern das 1:0 für Verl. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Michel Kniat schickte Luca Stellwagen aufs Feld. Nicolas Sessa blieb in der Kabine. Erik Engelhardt traf zum 1:1 zugunsten von Osnabrück (60.). In der 71. Minute änderte Tobias Schweinsteiger das Personal und brachte Noel Niemann und Jannes Wulff mit einem Doppelwechsel für Lukas Kunze und Marc Heider auf den Platz. Dass der VfL Osnabrück in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Omar Haktab Traoré, der in der 74. Minute zur Stelle war. Michel Kniat wollte den SC Verl zu einem Ruck bewegen und so sollten Cottrell Ezekwem und Presley Pululu eingewechselt für Cyrill Akono und Michel Stöcker neue Impulse setzen (82.). Mit Engelhardt und Ba-Muaka Simakala nahm Tobias Schweinsteiger in der 89. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Felix Higl und Leandro Putaro. Am Schluss schlug Osnabrück Verl mit 2:1.