3. Liga: 1. FC Saarbrücken – VfB Oldenburg, 3:1 (3:0)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 8.484 Zuschauern besorgte Marvin Cuni bereits in der achten Minute die Führung der Heimmannschaft. Für das 2:0 des Teams von Coach Rüdiger Ziehl zeichnete Julian Günther-Schmidt verantwortlich (25.). Durch ein Eigentor von Marcel Appiah verbesserte Saarbrücken den Spielstand auf 3:0 für sich (31.). Der 1. FC Saarbrücken hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. In der Halbzeitpause änderte Dario Fossi das Personal und brachte Kamer Krasniqi und Ayodele Adetula mit einem Doppelwechsel für Robert Zietarski und Marten-Heiko Schmidt auf den Platz. Mit Richard Neudecker und Dave Gnaase nahm Rüdiger Ziehl in der 68. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Manuel Zeitz und Mike Frantz. In der 75. Minute brachte Adetula das Netz für VfB Oldenburg zum Zappeln. Obwohl Saarbrücken nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Oldenburg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.