3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FSV Zwickau, 2:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Beim FSV Zwickau kam zu Beginn der zweiten Hälfte Yannic Voigt für Can Coskun in die Partie. In der 55. Minute stellte Joseph Enochs um und schickte in einem Doppelwechsel Leonhard von Schroetter und Dominic Baumann für Mike Könnecke und Lukas Krüger auf den Rasen. 9.898 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 77. Minute dann endlich die Erlösung – Pascal Sohm traf zum 1:0 für den SV Waldhof Mannheim. Zwickau hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Voigt den Ausgleich (79.). Mit Marten Winkler und Fridolin Wagner nahm Christian Neidhart in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Berkan Taz und Adrian Malachowski. Gefeierter Mann des Spiels war Sohm, der Waldhof mit seinem Treffer in der 90. Minute den Vorsprung brachte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Mannheim den FSV Zwickau 2:1.