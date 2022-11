3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Meppen, 0:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Anstelle von Felix Götze war nach Wiederbeginn Oguzhan Kefkir für Essen im Spiel. In der Schlussphase nahm Stefan Krämer noch einen Doppelwechsel vor. Für Morgan Faßbender und Markus Ballmert kamen Samuel Abifade und Yannick Osee auf das Feld (76.). Nachdem Ole Käuper vom Unparteiischen Dr. Kampka (Mainz) mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste der SV Meppen in Unterzahl agieren (80.). Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.