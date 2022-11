"Nicht 100 Prozent fit": Wales mit Bale nach Katar

Altstar Gareth Bale führt die walisische Fußball-Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) an.

