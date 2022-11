WM 2022: Pep Guardiola wütet wegen Terminstress: "Verrückte Weltmeisterschaft"

Manchester City empfängt am Mittwoch in der dritten Runde des Carabao Cups den FC Chelsea. Am Samstag folgt dann das Premier-League-Spiel gegen Brentford. Nur einen Tag später am Sonntag reisen die Nationalspieler zur Weltmeisterschaft. Das dies ein straffer Zeitplan ist, weiß auch Trainer Pep Guardiola.