HSV verpasst Tabellenführung - Hansa 1:1 bei Glöckner-Debüt

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Chance zur wenigstens vorläufigen Rückkehr an die Tabellenspitze ungenutzt gelassen. Durch das 0:1 (0:1) bei Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth rangieren die Hanseaten weiter einen Punkt hinter Spitzenreiter Darmstadt 98, der am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg bereits eine Runde vor Abschluss der ersten Saisonhälfte die Herbstmeisterschaft perfekt machen kann.

In Rostock blieb die Kogge bei Glöckners Debüt im vierten Heimspiel in Serie sieglos. Fabian Nürnberger brachte die Gäste zwar schon nach fünf Minuten in Führung. Doch eingewechselte Joker Nils Fröling (90.+1) bewahrte Glöckner mit dem späten Ausgleich für die Platzherren vor einem kompletten Fehlstart in sein Engagement bei Hansa.