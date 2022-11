Nach der Union-Gala: Leverkusen erkämpft Derbysieg in Köln

Bayer Leverkusen dreht das Spiel in Köln und gewinnt © FIRO/FIRO/SID

Auf die Gala gegen den Spitzenreiter folgt ein Arbeitssieg im Derby: Bayer Leverkusen hat nur drei Tage nach dem großen Erfolg gegen Union Berlin ein glückliches 2:1 (0:1) im rheinischen Duell beim 1. FC Köln erkämpft. Erstmals unter Trainer Xabi Alonso feierte Bayer zwei Bundesliga-Siege in Folge und entfernte sich am 14. Spieltag ein wenig von den Abstiegsplätzen.

Ausgerechnet Rechtsverteidiger Benno Schmitz (30.) hatte die Kölner mit einem Traumtor in Führung geschossen, es war sein erster Profitreffer im 100. Pflichtspiel für den FC. Nadiem Amiri (65.) und Moussa Diaby (71.) drehten das Spiel. Bayer liegt mit nun 15 Punkten vier Zähler vor der Abstiegszone, der FC (17) steht nur noch knapp davor.

Erst am Sonntag hatte Alonsos Team ein befreiendes 5:0 gegen Union gefeiert und die Berliner damit von der Tabellenspitze geschossen. In Köln wirkte das Team nun dennoch lange gehemmt und unentschlossen, Köln war bis zum Ausgleich teilweise drückend überlegen.

Bayer überspielte in dieser Phase das Kölner Pressing zwar hin und wieder stark, nutzte seine technische Überlegenheit aber wie so oft in dieser Saison nicht: Spätestens der letzte Pass geriet schlampig. Noch immer fehlt Bayer ja Taktgeber Florian Wirtz, der einstige Jugendspieler des FC, der sich ausgerechnet beim Kölner Derbysieg der vergangenen Saison schwer verletzt hatte.