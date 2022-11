Salman: Homophobe Aussagen "aus dem Zusammenhang gerissen"

Khalid Salman, der Homosexualität in einer ZDF-Dokumentation als „geistigen Schaden“ bezeichnet hatte, fühlt sich missverstanden.

Er bedauere, dass seine Äußerungen „aus dem Zusammenhang gerissen“ worden seien, schrieb der frühere Nationalspieler am Mittwoch bei Twitter.

"Es ist weder unsere Religion noch unsere Natur, zu beleidigen oder zu verletzen", erklärte der 60-Jährige und führte aus: "Jeder ist in Katar willkommen, aber unsere Religion und Kultur wird sich durch die Weltmeisterschaft nicht ändern."

Salman sagte in der am Dienstag ausgestrahlten Dokumentation „Geheimsache Katar“ vor laufenden Kameras in einem Interview, Homosexualität sei „haram“ - im Islam verboten.