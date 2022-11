Handball-EM Frauen 2022: Serbien mit Spionage-Vorwurf gegen Slowenien

Die Frauen spielen in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro die neuen Europameisterinnen im Handball aus. Dabei erhebt eine Nation nun schwere Vorwürfe gegenüber einen der Gastgeber.

Die serbische Nationalmannschaft beschuldigt Slowenien, ihr Training vor dem direkten Aufeinandertreffen aufgenommen zu haben. In der letzten Partie der Gruppe B ging es um den Einzug in die Hauptrunde. Mit einem Sieg hätte Serbien noch an Slowenien vorbeiziehen können.