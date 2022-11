FC Bayern: Demichelis-Abschied rückt näher - Steht Nachfolger fest?

Der Trainer des FC Bayern II, Martin Demichelis, steht in Verhandlungen mit dem argentinischen Top-Klub River Plate. Sein Abschied aus München rückt näher und sein Nachfolger steht offenbar schon bereit.

Wie SPORT1 bereits am Dienstag berichtet hat, verhandelt der aktuelle Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern mit dem argentinischen Top-Klub River Plate.

Für einen möglichen Abgang des 41-Jährigen haben die Verantwortlichen aber vorgesorgt. So soll Holger Seitz auf die Trainerbank des Regionalliga-Teams zurückkehren. Derzeit ist der 48-Jährige sportlicher Leiter des Bayern-Campus.

Demichelis-Abschied am Freitag?

In der Vergangenheit war Seitz Trainer von Bayerns U17, U19 sowie zweimal der Amateure. Letztere Mannschaft führte er 2019 zum Titel in der Regionalliga Bayern und zum Aufstieg in die 3. Liga.