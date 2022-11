Biathlon: Herrmann-Wick lobt Quereinsteiger wie Lampic und Nilsson - deutsche Hoffnung heißt Antonia Horn

Die neue Biathlon-Saison ist nicht mehr weit entfernt - und auch in diesem Winter können sich die Fans auf einige neue Gesichter im Weltcup freuen.

Die Kombinationssportart aus Skilanglauf und Schießen stößt nicht nur beim Publikum auf besonderes Interesse, sondern zieht auch Athletinnen an, die sich als Quereinsteiger versuchen wollen.

Dass sich dieser Schritt auszahlen kann, stellte zuletzt Denise Herrmann-Wick eindrucksvoll unter Beweis. Mit ihrer Goldmedaille im Biathlon-Einzel bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 feierte die ehemalige Langläuferin den größten Triumph ihrer Karriere.

Herrmann-Wick freut Wechsel von Langlauf-Star Lampic

Im April 2016 hatte Herrmann-Wick ihren Abschied vom Langlauf verkündet. Gleiches tat in diesem Jahr unter anderem die slowenische Star-Langläuferin Anamarija Lampic .

Die 27-Jährige fasste im Frühjahr den überraschenden Entschluss, ab sofort als Biathletin an den Start gehen zu wollen. „Es ist echt cool, dass jemand diesen Wechsel wieder gewagt hat“, freute sich Herrmann-Wick auf SPORT1 -Nachfrage über die Entscheidung von Lampic.

Dabei konnte sich die Langlauf-Karriere der Slowenin mit WM-Silber und zweimal WM-Bronze sehr wohl sehen lassen. Zudem wäre Lampic auch bei der in weniger als einem Jahr stattfindenden Heim-Weltmeisterschaft in Planica eine der Mitfavoritinnen auf einen Podiumsplatz gewesen.

„Sie ist in einer kleineren Nation, aber ich bin gespannt, sie zum ersten Mal zu sehen“, sagte Hermann-Wick über ihre neue zukünftige Kontrahentin.

Schon Kati Wilhelm verließ den Langlauf

Als Grund für ihren Neuanfang im Biathlon gab Lampic an, dass sie im Langlauf alles erreicht habe, „was ich erreichen konnte“. Das ist keine neue Entwicklung im Wintersport: Immer wieder vollziehen vor allem die erfolgreichen Langläuferinnen diesen Schritt.

Schon im Jahr 1999 zog es Kati Wilhelm nach einem fünften Platz mit der Skilanglauf-Staffel bei den Olympischen Winterspielen in Nagano als Quereinsteigerin zum Biathlon – sie wurde in der Folge eine der erfolgreichsten deutschen Athletinnen aller Zeiten. Dreimal Olympiagold, fünf WM-Titel – für Wilhelm hatte sich der Wechsel mehr als nur ausgezahlt.

Auch Vanessa Hinz, die derzeit noch im Weltcup läuft, wechselte in jungen Jahren vom Skilanglauf zum deutschen Biathlon-Team.

Dass es nach dem Wechsel jedoch zunächst etwas Eingewöhnungszeit gebrauchen kann, demonstrierte Herrmann-Wick. Bereits in den ersten Saisons konnte sie vom läuferischen Niveau her mit der Konkurrenz mithalten, doch die mittlerweile 33-Jährige hatte zunächst immer wieder am Schießstand das Nachsehen.