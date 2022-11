Heung-min Son wäre fast beim BVB gelandet: Klopp bereut fehlgeschlagenen Wechsel

Wechsel zu Klopp? Liverpool an Bellingham interessiert

„Einer der größten Fehler in meinem Leben war es, dass ich ihn nicht verpflichtet habe“, sagte Liverpools Trainer dem südkoreanischen Fernsehsender KBS , nachdem Klopps Reds die Tottenham Hotspur um Son mit 2:1 besiegt hatten.

Doch wie war die Situation damals? Son war in der Saison 2012/12 der endgültige Durchbruch in der Bundesliga gelungen, mit zwölf Toren schoss er den HSV auf Platz sieben.

Darum ging Son nicht zum BVB

Das blieb nicht unbemerkt. Im Sommer folgten Angebote vom BVB, der gerade im Champions-League-Finale gescheitert war, sowie von Bayer Leverkusen, die ebenfalls in der Königsklasse vertreten waren.

„Ich wollte in der Bundesliga bleiben. Leverkusen und Dortmund wollten mich. Beide Mannschaften spielten in der Champions League“, berichtete Son in der Vergangenheit über seine Interessenten und erklärte den ausschlaggebenden Grund für den Wechsel.