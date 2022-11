Robert Lewandowski: Wirbel um Geste gegen Schiedsrichter - droht lange Sperre?

Diese Frage werfen spanische Medien nach Lewandowskis gelb-roter Karte beim 2:1-Auswärtssieg des FC Barcelona in Osasuna plötzlich in den Raum. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Hintergrund ist eine strittige Geste des Polen, die ihm nun angeblich als Schiedsrichter-Beleidigung ausgelegt werden könnte. Während er das Feld verließ, fasste er sich an die Nase und zeigte mit dem Daumen auf den Unparteiischen Gil Manzano.

Beleidigte Robert Lewandowski den Schiedsrichter?

Kurze Zeit später wiederholte der Pole die Bewegung, schüttelte davor und danach nur ungläubig den Kopf. Manzano war das nicht entgangen, weshalb er die Szene in seinem Protokoll vermerkte.

„Beim Verlassen des Spielfelds machte der Spieler zwei Mal eine missbilligende Geste, die darin bestand, den Finger an die Nase zu legen und dann mit dem Daumen auf den Schiedsrichter zu legen“, ist dort zu lesen.

Während einige spanische Medien darüber mutmaßten, Lewandowski könnte dem Schiedsrichter Drogenkonsum unterstellt haben, liegt die Vermutung eher nahe, dass der Ex-Münchner darauf hinaus wollte, dass der Unparteiische seine Nase hoch trage, also schlicht arrogant sei.

Lewandowski droht längere Sperre

Was er genau gemeint hat, wird er am Ende nur selbst erklären können. Da die Geste aber in jedem Fall als Missbilligung ausgelegt werden kann, droht nun eben Ärger.