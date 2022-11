Handball-EM Frauen 2022: Deutschland mit Endspiel gegen Spanien - So kommen Bölk und Co. weiter

Seine Mathematik-Kenntnisse will der für den Bundestrainer-Job freigestellte Gymnasiallehrer vor dem EM-Showdown der deutschen Handball-Frauen gegen den WM-Vierten Spanien lieber in der Schublade lassen.

DHB-Team vor „Endspiel“ gegen Spanien

Anderenfalls droht das zweite deutsche Vorrundenaus in der EM-Geschichte nach 2010. Und so wartet auf die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) schon früh im Turnier eine Reifeprüfung, die schnell zu einem Nervenspiel werden könnte. (SERVICE: Alle Gruppen der Handball-EM)

„Durch die Gruppenkonstellation ist es auf ein jeden Fall ein Endspiel“ sagte Kreisläuferin Meike Schmelzer am Dienstag in Podgorica. Einen größeren Druck verspüre das Team aber nicht. „Wir sind in die EM gegangen, um in die Hauptrunde zu kommen. Von daher gehen wir voll auf Sieg morgen“, so Schmelzer.