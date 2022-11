Alle LEC-Transfergerüchte im Überblick: Hylissang vor Abschied! Ehemaliger League-MVP zu XL?

Es sind immer noch knapp zwei Wochen, bis das League-of-Legends-Transferfenster öffnet. Schon jetzt werden allerlei Wechsel vor dem offiziellen Startschuss am 21. November in der europäischen LEC diskutiert.

Wer hat es nicht mitbekommen: Martin „Rekkles“ Larssen, der „King of the North“, wechselt zurück in die LEC. Zurück zu seinem alten Team Fnatic, bei dem er die erfolgreichste Zeit seiner Karriere verbarchte. Zwar ist von Seiten FNC‘s noch nichts offiziell bestätigt worden, hauptsächlich deswegen, weil das Transferfenster erst in knapp zwei Wochen öffnet, doch ein Tweet der Star-AD-Carrys lässt schon tief blicken.