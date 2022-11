WM 2022 in Katar: Argentinien und Messi müssen offenbar auf wichtigen Spieler verzichten

Giovani Lo Celso fällt offenbar für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar aus. Laut dem Sender TyCSports sowie dem argentinischen Sportblatt Olé wird der Mittelfeldspieler nicht neben Lionel Messi in Katar auflaufen.

„Fußballerisch können wir ihn nicht ersetzen“

Auch Trainer Lionel Scaloni wies in der Vergangenheit bereits auf die Bedeutung des 26-Jährigen hin. „Numerisch können wir ihn ersetzen, fußballerisch aber nicht“, stellte der 44-Jährige fest.

Lo Celso, der von Tottenham Hotspur an Villarreal ausgeliehen ist, verletzte sich am vergangen Sonntag - nur zwölf Tage vor Turnierstart. Im Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao, das 0:1 verloren wurde, musste der 26-Jährige bereits in der 24. Minute ausgewechselt werden.