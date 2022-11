Anzeige

WM 2022: Roma-Talent lehnt WM-Nominierung für Australien ab

Ljubo Herceg

Cristian Volpato verzichtet freiwillig auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar und lehnt eine Nominierung für Australien ab. Dahinter steckt offenbar ein besonderer Wunsch.

Das geschieht auch nicht alle Tage!

Einerseits findet eine Fußball-Weltmeisterschaft nur alle vier Jahre statt und andererseits muss sich ein Land auch erst einmal für das Turnier qualifizieren.

Nichtsdestotrotz hat Cristian Volpato von der AS Rom freiwillig auf die Teilnahme an der WM 2022 in Katar verzichtet. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

„Bis gestern Abend um 23 Uhr habe ich versucht, Volpato davon zu überzeugen, Teil der Mannschaft zu sein. Es war nicht meine Entscheidung“, erklärte der australische Nationaltrainer Graham Arnold bei einer Pressekonferenz enttäuscht, dass sein Umgarnen den 18-Jährigen nicht umstimmen konnte.

Das Spielmacher-Talent wechselte 2020 aus der Jugend von West Sydney in den Nachwuchs der Giallorossi. Dort hat er sich in den letzten Wochen unter Roma-Coach José Mourinho in der ersten Mannschaft festgespielt und in fünf Pflichtspielen zwei Torbeteiligungen gesammelt. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Wunderkind“ Volpato träumt von der Squadra Azzurra

Laut Corriere dello Sport hat der portugiesische Star-Coach ein sehr enges Verhältnis zu Volpato entwickelt und ist für den Teenager fast zu einer Vaterfigur geworden. Der „Special One“ verfolge die Entwicklung des 18-Jährigen genauestens und stehe regelmäßig im Kontakt mit seinem Berater Francesco Totti. (SERVICE: Diese Stars verpassen die WM)

„Volpato wurde erst Ende August aus der Primavera hochgezogen, doch er hat bereits das Potenzial für die erste Mannschaft. Er muss dennoch viel lernen, aber er ist bereit dafür. Ich bin nicht verrückt geworden, weil ich wusste, dass er den Siegtreffer erzielen kann“, erklärte Mourinho, nachdem Romas Offensiv-Juwel das zwischenzeitliche 2:1 beim 3:1-Erfolg gegen Hellas Verona erzielt hatte.

Und schob noch hinterher: „Ich habe stets an das Talent und die Kreativität dieses Kindes (Volpato) geglaubt. Ihm zu vertrauen, war kein verrückter Schachzug“, so „Mou“ weiter.

Volpatos Leistungsexplosion blieb auch in Down Under nicht unbemerkt, sodass Nationaltrainer Arnold den offensiven Mittelfeldspieler gerne im australischen WM-Kader gesehen hätte. (NEWS: „Verarschung!“ WM-Aus für Ex-BVB-Profi)

„Er sagte mir, er wolle darüber nachdenken und mit Menschen sprechen, die ihm nahestehen, um herauszufinden, was das Beste für seine Karriere sei. Später entschied er sich, mein Angebot, für Australien zu spielen, abzulehnen“, sagte der Socceroos-Coach.

Der 18-Jährige hat offenbar die WM-Nominierung für Australien abgelehnt, da er in naher Zukunft hofft, für Italien aufzulaufen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Denn der im australischen Camperdown geborene Mittelfeldspieler besitzt auch die italienische Staatsbürgerschaft und wird nicht nur in Rom schon als neues „Wunderkind“ gefeiert. (SERVICE: Das ist der finale WM-Kader von Australien)