Erlebt den Deutschland Cup mit der PENNY Supporting 6

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft strebt in Krefeld nach dem Titel und die PENNY Supporting 6 sind mittendrin. Sie zeigen das Turnier aus Fanperspektive und gewähren exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Startschuss für den Fan-Traum der PENNY Supporting 6!

Am 10. November beginnt in Krefeld in der YAYLA ARENA die 33. Auflage des Deutschland Cups. Nach dem Sieg im vergangenen Jahr strebt das Team von Bundestrainer Toni Söderholm die Titelverteidigung an. (NEWS: Alles zum Deutschland Cup)

Die PENNY Supporting 6 sind insgesamt sechs Eishockey-Fans, darunter auch 2 PENNY Mitarbeiter, die sich im Zuge eines PENNY Gewinnspiels für die Teilnahme am Event qualifiziert haben. Das All-inclusive Paket umfasst natürlich An- und Abreise, sowie Hotel und Verpflegung. Die Fan-Gruppe besucht nicht nur alle Spiele des Deutschland Cups, sondern erlebt ein mit dem Deutschen Eishockeybund abgestimmtes, exklusives Programm. Mal ist es ein Meet & Greet mit Spielern, eine Behind-the-Scenes Tour oder eine gemeinsame Brauhaus-Tour in Düsseldorf. Gewohnt wird übrigens in der coolsten Fan-WG.

Zwei ehemalige DEB-Cracks als Reisebegleiter

Mit dabei sind abwechselnd auch die ehemaligen Nationalspieler Christoph Schubert und Christoph Ullmann. Zusammen kommen Schubert und Ullmann auf weit über 200 Spiele im DEB-Dress und haben die Erfahrung von 15 WM-Teilnahmen – dreimal standen sie dabei gemeinsam bei globalen Titelkämpfen auf dem Eis.

Unterstütze die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup 2022

Zeit für Entertainment und Insights

Die Supporting 6 sind nicht nur während der Spiele beim Anfeuern der DEB-Cracks gefragt, sondern auch rund um den Deutschland Cup. In verschiedenen Challenges gegen andere Fans und unsere Experten müssen sie sich und ihr Eishockey-Wissen beweisen.

Es gibt aber auch Zeit für Insights und Anekdoten aus der Eishockey-Welt. Wer wollte nicht immer schon einmal wissen, wie es vor einem WM-Spiel in der Kabine zugeht oder was der Trainer in seiner Motivationsrede sagt? Christoph Schubert und Christoph Ullmann sind dafür die perfekten Ansprechpartner und beantworten eure Fanfragen. Mit den beiden DEB-Insidern ist Spaß und Unterhaltung garantiert und dank der Supporting 6 ist ganz Eishockey-Deutschland mit dabei.

