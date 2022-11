NFL in München: Events und Programmplan vor Buccaneers vs. Seahawks

Auch wer keine Tickets für das NFL-Munich-Game erhalten hat, kann so einiges erwarten. SPORT1 gibt einen Überblick über alle Aktivitäten, die im Rahmen des Spiels zwischen den Seahawks und Buccaneers anstehen. Es geht schon unter der Woche los!

Schon bevor das NFL-Munich-Game am Sonntag steigt, gibt es für Football-Fans in München einiges zu bieten. Auch wer kein Ticket erhalten hat, kommt dabei auf seine Kosten.

Von verschiedenen Fan-Festivals in der Stadt bis zu Team-gebrandeten Kneipen und Bars wird einiges geboten, auf das sich Fans freuen können.

Dazu steigt am Freitag der Community Day der Tampa Bay Buccaneers, am Abend laden Patrick Esume, Björn Werner und Co. außerdem zur Football Bromance „Bromania“ ein, bevor Samstag ein Football-Spiel zwischen der NFL Academy und der U19-Jugendauswahl der „Bavarian Warriors steigt.